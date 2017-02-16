Смольный отчитался о кастрации 23 тысяч бездомных собак

В Петербурге с 2005 года действует политика по работе с бездомными собаками. Бродяг отлавливают и стерилизуют. Всего за 10 лет работы кастрировали 23 тысячи псов.

Комиссия по социальной политике и здравоохранению в ЗакСе в четверг, 16 февраля, обсудила на заседании вопрос о регулировании числа безнадзорных животных. Сейчас на улицах города проживает около семи тысяч бродячих собак.

Обращение с бездомными псами в Петербурге не меняется с 2005 года. Их отлавливают и отправляют на стерилизацию. После реабилитации их отправляют в привычную среду обитания. Это позволило отрегулировать численность животных на улицах. За десять лет в Северной столице операции провели 23 тысячам собак.

Петербуржцы содержат более 250 тысяч домашних собак. А домашних кошек в городе зарегистрировано более миллиона. Но у представителей власти возникают беспокойства о сотрудничестве частный приютов и государства.

Смольный предложил создать комиссию, которая займется взаимодействием с благотворительными зоозащитными организациями и горожанами, желающими помочь животным.

Иногда с жестокостью сталкиваются не только бродячие собаки, нои домашние. В Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерами.