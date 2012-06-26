В Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерами

Неравнодушная жительница поселка Вырица нашла на улице покалеченного пса со множественными ранами на теле. Истекающую кровью собаку пришлось везти в больницу, так как лапы перестали слушаться его.

В понедельник, 30 января, около семи часов на улице Марины Расковой в поселке Вырица Гатчинского района нашли покалеченную собаку. Прохожая забрала истекающего кровью пса к себе домой. Подручными средствами она остановила кровь. Однако около двух часов ночи все же решила отвезти животное в ветеринарную клинику: пса перестали слушаться лапы. Зверь тяжело дышал.

Пострадавшего пса поместили в стационар. Вчера ему провели операцию. Как сообщают в группе "Помощь раненому псу из Вырицы", рана не ребрах оказалась неглубокой. Глубина раны на брюхе оказалась семь сантиметров. Но, к счастью, оружие также не задело важных органов. Во время операции у собаки было несколько остановок дыхания. Также иногда не слушаются задние ноги.

Спасенному животному придумали кличку – Рыжик. Пес находится в надежных руках. Неравнодушные люди собирают деньги на лечение и корм для собаки.

По следам крови пса активистка нашла дом, где его, предположительно, изувечили. За забором видны следы крови на снегу. По словам спасительницы собаки, хозяйка дома отрицает, что у них есть пес. Однако позже поинтересовалась, что с ним. Об инциденте сообщили участковому офицеру.

Фото двора предполагаемых хозяев Рыжика

Оказать помощь псу может любой желающий, подробности есть в группе.

Фото: ВКонтакте / Помощь раненому псу из Вырицы