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В Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерами
Сегодня, 18:21
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Asyaromanenkova
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В Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерами

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Неравнодушная жительница поселка Вырица нашла на улице покалеченного пса со множественными ранами на теле. Истекающую кровью собаку пришлось везти в больницу, так как лапы перестали слушаться его.

В понедельник, 30 января, около семи часов на улице Марины Расковой в поселке Вырица Гатчинского района нашли покалеченную собаку. Прохожая забрала истекающего кровью пса к себе домой. Подручными средствами она остановила кровь. Однако около двух часов ночи все же решила отвезти животное в ветеринарную клинику: пса перестали слушаться лапы. Зверь тяжело дышал.

Пострадавшего пса поместили в стационар. Вчера ему провели операцию. Как сообщают в группе "Помощь раненому псу из Вырицы", рана не ребрах оказалась неглубокой. Глубина раны на брюхе оказалась семь сантиметров. Но, к счастью, оружие также не задело важных органов. Во время операции у собаки было несколько остановок дыхания. Также иногда не слушаются задние ноги.

В Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерамиВ Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерамиВ Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерами

Спасенному животному придумали кличку – Рыжик. Пес находится в надежных руках. Неравнодушные люди собирают деньги на лечение и корм для собаки.

В Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерами

По следам крови пса активистка нашла дом, где его, предположительно, изувечили. За забором видны следы крови на снегу. По словам спасительницы собаки, хозяйка дома отрицает, что у них есть пес. Однако позже поинтересовалась, что с ним. Об инциденте сообщили участковому офицеру.

В Ленобласти спасли истекающего кровью пса, жестоко раненого живодерами

Фото двора предполагаемых хозяев Рыжика

Оказать помощь псу может любой желающий, подробности есть в группе.

Фото: ВКонтакте / Помощь раненому псу из Вырицы

Теги: вырица , жестокое обращение с животными , живодер , новости спб , помощь раненому псу из вырицы , рыжик , собака
Категории: Новости СПб

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