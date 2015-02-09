Житель ХМАО находится в реанимации.

В Нижневартовске на мужчину напала стая бездомных собак. Такое заявление сделали журналисты из издания URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы в ХМАО. По данным полиции, сведения о том, что преступление имеет следы криминального характера, не подтвердились благодаря записям с камер видеонаблюдений. Известно, что травмирован 40-летний охранник местной компании "Рубикон". Сейчас пострадавший находится в больнице в реанимационном отделении.

Человек шел по территории производственной базы на своих ногах, на него накинулась стая собак, начала кусать, таскать по земле. пресс-служба ХМАО

В ролике, распространяющемся по социальным сетям, видно, что стая бездомных животных из 11 особей напала на мужчину с нескольких сторон. Собаки сорвали с пострадавшего одежду. Мужчина пытался отбиться от зверей, но не смог. Его терзали на протяжении 20 минут. Сейчас потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Семилетний мальчик после нападения лабрадора попал в реанимацию.

Фото и видео: Telegram / Baza

