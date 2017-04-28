На участке КАД у развязки с Колтушским ограничат движение до июня

С середины мая до конца июня на участке КАД около развязки с Колтушским шоссе будут ограничено движение на двух полосах из-за ремонта деформационного шва.

Росавтодор сообщает, что в мае автомобилистов ждет ограничение движения на кольцевой автодороге. На внутреннем кольце КАД будут проходить работы по замене деформационного шва. Ограничения будут в районе развязки с Колтушским шоссе.

Как уточняет начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, ремонт ограничит только половину пропускной способности дороги. С 13 по 22 мая работы проведут на первой, второй полосе и полосе безопасности. С 22 мая по 1 июня закроют третью и четвертую полосы. Дорожники будут трудиться в круглосуточном режиме в три смены.

На время работ скорость движения в районе будет снижена до 50 километров в час. Водителей о ситуации будут предупреждать специальные знаки, светящиеся стрелки и фонари дежурного освещения. Также будут работать фото и видео регистраторы с информационным табло.

Ранее piter.tv сообщал, что участки набережной Фонтанки и Митрофаньевского шоссе закрывают с 29 апреля.