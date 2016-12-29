Смертельное ДТП в Тюмени: легковушка протаранила фуру

При столкновении ВАЗа и большегруза погиб петербуржец и жительница Салехарда. Один из пассажиров Лады находится в коме.

Накануне, 12 января, на 56 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск легковушка врезалась в грузовик. В результате аварии погибли водитель и пассажирка ВАЗа. Еще три человека госпитализированы в больницу.

Предположительно, большегруз снизил скорость перед поворотом. В этот момент, водитель Лады влетел в заднюю часть фуры. На кадрах видно, что легковушку буквально смяло. Находившийся за рулем отечественного автомобиля 58-летний петербуржец и его 55-летняя пассажирка, зарегистрированная в Салехарде, скончались на месте. Еще три человека – пассажиры Лады – госпитализированы в больницу. Молодой человек 27 лет находится в коме. Женщины 20 и 58 лет получили травмы различной тяжести.

В данный момент выясняются детали происшествия. Спасательные службы предупреждают об опасности на дорогах. Во избежание трагических последствий соблюдайте ПДД и будьте внимательны. Ранее мы писали, что микроавтобус протаранил фуру и угодил в кювет в Приморском крае.

Фотографии: УГИБДД по Тюменской области