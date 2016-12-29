Микроавтобус протаранил фуру и угодил в кювет в Приморском крае

Появилось видео жесткого ДТП на трассе Артем - Порт Восточный. Пострадали три человека.

Днем 12 января в Приморском районе микроавтобус вылетел на встречку и протаранил фуру. В результате лобового столкновения грузовик въехал в гору, а автобус отбросило в кювет. По пути он зацепил внедорожник. Инцидент произошел недалеко от поселка Штыково.

По словам очевидцев, водитель большегруза заметил, что навстречу ему несется микроавтобус и вывернул руль. Однако избежать столкновения не удалось. На кадрах можно заметить, что от удара передняя часть автобуса буквально смялась. Свидетели ужасающего ДТП вызвали спасательные службы. Приехавшие на место происшествия пожарные извлекли из останков микроавтобуса водителя и пассажирку. Женщину с тяжелейшими травмами госпитализировали в больницу, виновник аварии лишился глаза. Водителю фуры также потребовалась медицинская помощь. Водитель и пассажир внедорожника не пострадали.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей ужасной аварии. По какой причине водитель микроавтобуса вылетел на встречку и спровоцировал ДТП – предстоит выяснить правоохранителям.

К сожалению, аварии на дорогах случаются довольно часто. Во избежание трагических случаев будьте внимательны, не нарушайте правила ПДД и соблюдайте скоростной режим. Ранее мы сообщали, что легковушка протаранила автобус в Екатеринбурге.

Видео: youtube, Восток Медиа