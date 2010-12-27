На трассе "Сортавала" из перевернувшегося грузовика высыпалось 45 тонн песка

Ночь на среду тяжеловоз с песком врезался в силовое ограждение. От удара кузов перевернулся и на дорогу высыпалось 45 тонн груза.

Утром на трассе "Сортавала" собрался затор. А все из-за ночной аварии на первом километре дороги. Около четырех часов ночи грузовик MAN влетел в силовое ограждение. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

От удара кузов грузовика перевернулся. Находившиеся в нем 45 тонн песка высыпались на проезжую часть. В ГИБДД предупреждают водителей, что движение в районе аварии будет затруднено. Водителей просят выбирать объездные пути. Несмотря на ранний час аварии до десяти утра на места оставался поврежденный грузовик.

Информации о пострадавших не поступало. По факту инцидента проводят проверку. Автовладельцы жалуются на затрудненный проезд в районе ЧП.

Не исключено, что авария произошла из-за гололеда. Накануне ГУ МЧС предупреждали, что из-за минусовой температуры вечером и ночью на дорогах возможен гололед. Зато на участке трассы гололед точно не страшен: всю дорогу засыпало песком.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург