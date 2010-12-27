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На трассе "Сортавала" из перевернувшегося грузовика высыпалось 45 тонн песка
Сегодня, 10:30
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Asyaromanenkova
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На трассе "Сортавала" из перевернувшегося грузовика высыпалось 45 тонн песка

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Ночь на среду тяжеловоз с песком врезался в силовое ограждение. От удара кузов перевернулся и на дорогу высыпалось 45 тонн груза.

Утром на трассе "Сортавала" собрался затор. А все из-за ночной аварии на первом километре дороги. Около четырех часов ночи грузовик MAN влетел в силовое ограждение. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

От удара кузов грузовика перевернулся. Находившиеся в нем 45 тонн песка высыпались на проезжую часть. В ГИБДД предупреждают водителей, что движение в районе аварии будет затруднено. Водителей просят выбирать объездные пути. Несмотря на ранний час аварии до десяти утра на места оставался поврежденный грузовик.

На трассе "Сортавала" из перевернувшегося грузовика высыпалось 45 тонн песка

Информации о пострадавших не поступало. По факту инцидента проводят проверку. Автовладельцы жалуются на затрудненный проезд в районе ЧП.

Не исключено, что авария произошла из-за гололеда. Накануне ГУ МЧС предупреждали, что из-за минусовой температуры вечером и ночью на дорогах возможен гололед. Зато на участке трассы гололед точно не страшен: всю дорогу засыпало песком.

На трассе "Сортавала" из перевернувшегося грузовика высыпалось 45 тонн пескаНа трассе "Сортавала" из перевернувшегося грузовика высыпалось 45 тонн песка

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , грузовик , дтп , новости спб , песок , фура
Категории: Происшествия

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