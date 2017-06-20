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На стройке в Омске произошел взрыв и пожар

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В сети появилось видео пожара на стройке на проспекте Королева в Омске

 В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Омска появилось видео и сообщение о взрыве и последующем возгорании на стройке.

Сообщается, что взрыв и пожар произошел на проспекте Королева на стройке многоэтажного жилого дома. Очевидцы сообщают, что взрыв был довольно сильный и громкий. Затем с места происшествия валил черный густой дым, который было видно из разных районов Омска.

Пользователи в комментариях к сообщению о происшествии на стройке пишут, что взорвался дизельный генератор. А затем возник пожар. На место быстро прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание.

Пострадавших во время взрыва и пожара нет.

Специалистам предстоит выяснить все причины и обстоятельства ЧП.

Видео: ВК, ЧП Омск

Теги: взрыв , видео , жесть , омск , пожар
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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