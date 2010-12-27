ДТП: на Авиаконструкторов трамвай протаранил легковушку

В Северной столице иномарка угодила под колеса трамвая. Уличный поезд протащил автомобиль около 10 метров.

Сегодня, 29 декабря, в Приморском районе около шести часов вечера водитель легковушки не заметил трамвай и угодил под колеса общественного транспорта. Инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов в районе улиц Долгоозерная и Шаврова.



По словам очевидцев, водитель иномарки не увидел трамвай и решил развернуться. В момент маневра в машину на большой скорости влетел общественный транспорт. В результате, автомобиль получил серьезные повреждения с левой стороны. Свидетели дорожно-транспортного происшествия вызвали службы. Вероятно, водитель получил травмы, поскольку его машину протащило метров 10.



Спасатели предупреждают об опасностях на дороге. Во избежание несчастных случаев будьте внимательны и аккуратны, соблюдайте ПДД и скоростной режим. Ранее мы писали, что в Киришах Мерседес сбил трехлетнего ребенка на зебре.

Фотография: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"