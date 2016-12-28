Три горячие иностранки обслуживали клиентов в борделе на Большевиков

Две гражданки соседнего государства и гостья из Африки трудились под присмотром женщины-администратора.

Торговля интимными услугами – важная проблема в Северной столице. Полицейские из Центра организации применения административного законодательства стараются выследить и закрыть как можно больше домов похоти и разврата. На этот раз им удалось найти притон в доме на проспекте Большевиков.

Правоохранители пришли с проверкой в подозрительную квартиру дома 11 на проспекте Большевиков. Чутье не подвело их – в помещении был организован притон. Служители закона пришли в разгар рабочего дня. На месте они застали трех ночных бабочек. Их оторвали от их деятельности и отправили в отделение. Компанию им составила женщина-администратор, которая присматривала за работой заведения.

Все три гетеры оказались иностранками. Две приехали в Россию из соседних стран, а одна прилетела из африканского государства. Девушки получила протоколы за занятие проституцией, а также за нарушение правил пребывания на территории РФ. Их "мамаша" будет оплачивать штраф за получение дохода от занятия проституцией.

Ранее на этой неделе полиция закрыла бордель на Гаккелевской, где четыре независимые проститутки ублажали клиентов.

Видео: Youtube / МВД ФСБ