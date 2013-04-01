Четыре независимые проститутки ублажали клиентов в притоне на Гаккелевской

Дом продажной любви организовали прямо в квартире жилого дома. Всем жрицам любви придется отвечать перед законом.

Правоохранительные органы Северной столицы закрыли очередной притон. На этот раз цитадель разврата оказалась прямо в жилом доме. На нехорошую квартиру жаловались жильцы дома 33 на Гаккелевской улице.

Когда правоохранители наведались по указанному адресу, они обнаружили там притон. Женщины тут меняли интимные услуги на деньги. Во время визита, полицейские застали в доме продажной любви четырех независимых проституток. За работой жриц очи никто не следил. Администратора или охранника в заведении не было.

Разумеется, игривым девам пришлось прервать свой рабочий день. Вместо заработков они вместе со служителями закона отправились в отделение. Там каждая из них получила по протоколу за занятие проституцией.

На прошлой неделе стало известно, что две неутомимые проститутки трудились в борделе на Маяковского. Притон также организовали в обычной квартире жилого дома. В момент визита полицейские застали там двоих жриц любви. Кто организовал притон – не известно.