Организатором оказался 49-летний уроженец одного из азиатских государств, проживающий в Приморском районе Петербурга.

В Петербурге полицейские задержали организатора притона для занятия проституцией. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В апреле 2023 года в Выборгском районе Петербурга полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией. Нелегальное заведение находилось в Парголово. В отдел полиции были доставлены две уроженки ближнего зарубежья, администратор и охранник. Все они были привлечены к административной ответственности. В отношении неустановленного организатора притона возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией).

Спустя некоторое время в полицию Выборгского района поступила оперативная информация о том, что неустановленный организатор открыл новый интим-салон в Невском районе. Заведение располагалось на Ново-Александровской улице.

Организатором оказался 49-летний уроженец одного из азиатских государств, проживающий в Приморском районе Петербурга. Из нового притона полицейские доставили в отдел восемь уроженок ближнего зарубежья (от 20 до 40 лет), а также администратора и охранника. Все они были привлечены к административной ответственности.

В марте петербуржец лишился более 56 тысяч рублей при попытке вызвать проститутку.

Видео: МВД