Две неутомимые проститутки трудились в борделе на Маяковского

Дом продажной любви организовали прямо в квартире жилого дома. Возможно, именно соседи пожаловались на бордель в полицию.

Правоохранительные органы Петербурга сражаются с проституцией в городе. Силами Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД было закрыто не мало притонов, где женщины оказывали интимные услуги в обмен на деньги.

На этот раз правоохранители наведались в нехорошую квартиру на улице Маяковского. Оказалось в обычной квартире дома №3 расположился дом продажной любви. В заведении полицейские застали двух неутомимых ночных бабочек.

Гетерам пришлось прервать рабочий процесс. Женщин отвезли в отделение. Там они получили по протоколу за занятие проституцией.

Не исключено, что на подозрительную квартиру пожаловались соседи. Когда заметили, что в подъезде постоянно много мужчин.

В Северной столице в неделю закрывают как минимум один бордель. Например, иностранные проститутки обслуживали чистоплотных клиентов в бане на Синопской. Во время визита полиции в бане трудились пять ночных бабочек. Две из них оказались иностранными гражданками. За работой присматривал администратор и водитель.