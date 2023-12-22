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Неизвестный упал с балкона на проспекте Большевиков
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Неизвестный упал с балкона на проспекте Большевиков

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Документов у погибшего при себе не оказалось.

В Невском районе выясняют личность молодого мужчины, выпавшего с общего балкона, стало известно Piter.tv.

Утром 14 апреля в экстренные службы поступило сообщение о падении человека с высоты у дома 9/1 по проспекту Большевиков. Правоохранители обнаружили труп мужчины азиатской внешности, на вид 25-30 лет.

Документов у погибшего при себе не оказалось. Предварительно, мужчина выпал с 6-го этажа общего балкона. Труп направлен в морг.

Ранее на Piter.tv: Житель Мурино, задушивший беременную женщину, отправится в колонию на 13 лет.

Фото: Piter.tv

Теги: падение, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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