На Выборгском шоссе у пенсионерки вытащили кошелек с 280 тысячами и картами

Не известно, кто именно совершил преступление. Однако женщина подозревает в краже крутившуюся около нее пару.

Вечером во вторник, 10 января, около шести вечера в супермаркете на Выборгском шоссе произошла кража. Карманникам крупно повезло, когда они решили обчистить зазевавшуюся пенсионерку. В кошельке у 71-летней петербурженки лежало 280 тысяч наличными.

Около 17.40 пенсионерка пришла в продуктовый магазин и совсем не заметила, как у нее пропала сумочка. В ней у женщины лежало портмоне с деньгами и тремя банковскими картами ее мужа. Видимо, коды от карт хранились вместе с ними, так как позже с карт были сняты деньги. Полная сумма ущерба уточняется.

Пенсионерка точно не знает, кто совершил преступление. Но у нее есть подозрения, что это совершила марочка лет 30-35. Женщина и мужчина постоянно крутились около нее и создавали давку. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ограбления. Чтобы найти преступников. Эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения.

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