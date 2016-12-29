В Петербурге цыганка избавила студентку от сглаза и 145 тысяч рублей

Женщина смогла убедить девушку передать ей все деньги и украшения. С которыми она и скрылась от обманутой жертвы.

С праздничных каникул вышли и мошенники-колдуны, которые мастерски обворовывают доверчивых граждан в Северной столице. Новой жертвой ворожеи стала 23-летняя студентка. В понедельник, 9 января, около дома 16 на Новоизмайловском проспекте девушка встретилась с незнакомой женщиной. Между ними завязался разговор. И гадалка рассказала доверчивой петербурженке, что на ней порча и сглаз. Чтобы избавиться от мистических напастей, девушка всего-то должна принести все драгоценности и деньги.

Пострадавшая передала незнакомке 145 тысяч рублей, 50 евро, два золотых кольца и сережки. Стоимостью шесть тысяч рублей. А ворожея со всем этим скрылась.

Студентка запомнила, что на вид мошеннице было около 35-45 лет. Также ей показалось, что она похожа на представительницу кочевого народа.

Жертвами гадалок чаще всего становятся женщины. В начале декабря две цыганки в Курортном районе облапошили пенсионерку, выманив у нее миллион. Мошенницы выдали себя за работниц социальной службы.