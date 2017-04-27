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Ночью на Невском демонтировали ставшую нелегальной рекламу

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В ночь со среды на четверг на главной улице Петербурга демонтировали рекламу, которая изначально была установлена нелегально или стала таковой из-за изменений законов.

Ночью 27 апреля на Невском проспекте кипела работа. Работники занимались демонтажем рекламных конструкций. В основном среди убранной рекламы – нелегальные материалы, которые поместили на фасады исторических зданий без разрешающих документов. Со стен домов на главной улице Северной столицы убрали кронштейны, объемные буквы, щиты и другие конструкции. В основном работы шли на участке от Дворцовой площади до дома 90.

Среди попавших под гонения оказалась и реклама, которая была установлена по всем правилам. Но из-за изменений ГОСТе ГИБДД и правил благоустройства города, конструкции оказались вне закона.

Видео: instagram / nataschasmyatkina

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Теги: демонтаж рекламы , невский проспект , новости спб , реклама , реклама борделей
Категории: Новости СПб

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