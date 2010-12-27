Петербургские бордели не пожалели даже щиты ко Дню Победы

Общественники продолжают активную деятельность по борьбе с незаконной цветной рекламой от Ани, Юли, Айгуль, но пока проигрывают.

Пока общественное движение "Красивый Петербург" ходит с альтернативными предложениями по различным инстанциям города, праздничные щиты к 9 мая украсила цветная реклама любви на одну ночь.

Общественники рассказали, что борьба с незаконной рекламой активно ведется с 2015 года, однако активность замечена только со стороны обычных граждан. Движение многократно предлагало властям ввести систему автодозвона, которая бы проверяла достоверность номеров на рекламе, а потом бы совершался автодозвон с предупреждением.

На наши дальнейшие запросы о том, когда же система будет запущена, сообщалось, что на это у города нет денег. В ответ на это в 2016 году участник движения "Красивый Петербург" самостоятельно разработал программу для автодозвона и предложил подарить её чиновникам Смольного, обслуживание телефонных номеров обошлось бы в несколько тысяч рублей в месяц. Наше щедрое предложение чиновники не приняли, но осенью 2016 года собственный автодозвон запустил один из Жилкомсервисов, а весное 2017-го – администрация Петроградского района, отчитавшаяся впоследствии о сокращении количества нелегальной рекламы в 6 раз. После этого распространение инициативы автодозвона в другие районы запретили, сославшись на то, что будет разрабатываться городская программа. Движение "Красивый Петербург"

Городская программа, по мнению градозащитников, себя не оправдала, поскольку процесс согласования постановки номера на автодозвон достигал примерно 20 дней. Жизненный цикл одной листовки составляет несколько дней.

Вместо реальной борьбы с рекламным мусором идёт лишь имитация бурной деятельности. Так, некоторые чиновники сообщили, что граждане должны самостоятельно выяснить ФИО, дату рождения и адрес места жительства расклейщика, прежде, чем отправлять просьбу включить номер в автодозвон. В ноябре на наш запрос, сколько всего в 2017 году было добавлено номеров, Комитет по печати сообщил о 485 номерах, но наша выборочная проверка показала, что номера оставались доступными. Движение "Красивый Петербург"

Общественники предложили внести в систему автодозвона несколько усовершенствований, таких как: сокращение интервалов между звонками, сокращение сроков постановки номеров телефонов в программу и д.р. Однако на сегодняшний день, расклейщики продолжают "украшать город" всеми цветами радуги. Без их внимания не остались и свободные места на праздничных щитах ко Дню Победы.

Месяц назад при своём посещении в Санкт-Петербург Ник Вуйчич обратил внимание городской власти на рекламу "платной любви". В своей речи он затронул тему любви и обратил внимание на расклеенные по городу розовые объявления, отметив, что это не любовь. В конце встречи на сцену поднялся вице-губернатор Александр Говорунов и сказал, в числе прочего, что с розовыми бумажками будут бороться/ Движение "Красивый Петербург"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что система распознавания лиц может сократить количество нелегальных торговцев и расклейщиков.

Фото: "Красивый Петербург"