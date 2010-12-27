Система распознавания лиц может сократить количество нелегальных торговцев и расклейщиков

На след нарушителей хотят выходить с помощью программы "Цифровая экономика".

Движение "Красивый Петербург" предложило новый метод борьбы с расклейщиками незаконной рекламы и нелегальными торговцами. Активисты хотят с помощью системы распознавания лиц призывать лиц к ответственности.

Градозащитники убеждены, что торговцы не смогут обхитрить камеры видеонаблюдения, установленные по всему городу. Также на пленку могут попасться нарушители правил ПДД и расклейщики цветных листовок.

Незаконная торговля, которую в упор не видят чиновники и полиция, не остается незамеченной камерами видеонаблюдения. Кроме этого, в поле зрения видеокамер попадают расклейщики, которые не только засоряют город мусорной рекламой, но и избивают людей, которые снимают по привычному маршруту незаконные объявления. Все эти данные должны быть активно использованы всеми ведомствами, которые отвечают за соблюдение закона и привлечение преступников и правонарушителей к ответственности. Движение Красивый Петербург

Активисты хотят предложить такую идею главе полиции Северной столицы Сергею Умнову и администрации города. Стоит отметить, что систему распознавания хотят внедрить в рамках программы "Цифровая экономика".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что расклейщик запрещенной рекламы напал на активиста.

Фото: Красивый Петербург