На Коллонтай иномарка перевернулась на трамвайных путях

Очевидцы выкладывают фотографии с места ДТП. Сообщается, что из-за аварии на улице образовалась пробка из общественного транспорта.

На улице Коллонтай около перекрестка с Искровским проспектом произошла авария с Volkswagen. Иномарка при неизвестных обстоятельствах перевернулась на крышу. При этом разместилась машина прямо на трамвайных путях.

На месте работают экстренные службы. Спасатели стояли около машины и что-то изучали внутри. Информации о пострадавших нет. Но рядом с местом стояла скорая помощь.

Из-за аварии на улице встал общественный транспорт. В сторону проспекта Большевиков стоят трамваи.

Меду тем водители в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" гадают, что же стало причиной аварии. Так как сегодня в городе нет гололеда или осадков. Некоторые предполагают. Что машина на скорости налетела на поребрик. Другие же отмечают, что такой "подарок" к Новому году никому не пожелаешь.

Накануне вечером на Мурманском шоссе иномарка протаранила ограждение и перекрыла движение. Volkwagen Polo врезался в поребрик и сильно смял заднюю часть. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и врачи. Информации о пострадавших не было.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург