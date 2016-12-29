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На Мурманском шоссе иномарка протаранила ограждение и перекрыла движение

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Volkwagen Polo врезался в разделительный бордюр, автомобиль получил сильные повреждения

Авария произошла вечером 29 декабря на 5-м километре Мурманского шоссе.  По предварительным данным, иномарка врезалась в ограждение и сильно пострадала. Как сообщают очевидцы,  задняя часть машины почти полностью смята. Свидетели аварии расходятся во мнении о причине ДТП. По словам одних очевидцев, водитель Volkwagen Polo, возможно, не справился с управлением и врезался в ограждение. Другие автомобилисты сообщают, что иномарка получила удар от другой машины и после этого протаранила бордюр. На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, данных о состоянии здоровья водителя пока нет. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и виновника. Движение на участке дороги сильно затруднено, образовалась пробка. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать правила и скоростной режим. 
Видео: архив канала Piter.tv
Теги: авария , дтп , мурманское шоссе , петербург , полиция
Категории: Новости СПб Происшествия

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