На Мурманском шоссе иномарка протаранила ограждение и перекрыла движение

Volkwagen Polo врезался в разделительный бордюр, автомобиль получил сильные повреждения

Авария произошла вечером 29 декабря на 5-м километре Мурманского шоссе. По предварительным данным, иномарка врезалась в ограждение и сильно пострадала. Как сообщают очевидцы, задняя часть машины почти полностью смята. Свидетели аварии расходятся во мнении о причине ДТП. По словам одних очевидцев, водитель Volkwagen Polo, возможно, не справился с управлением и врезался в ограждение. Другие автомобилисты сообщают, что иномарка получила удар от другой машины и после этого протаранила бордюр. На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, данных о состоянии здоровья водителя пока нет. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и виновника. Движение на участке дороги сильно затруднено, образовалась пробка. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать правила и скоростной режим.

Видео: архив канала Piter.tv