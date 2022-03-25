Разводка моста через Свирь перекроет Мурманское шоссе 18 ноября

Вниз по реке пройдет теплоход "Тетис".

Мурманское шоссе в субботу, 18 ноября, будет перекрыто из-за разводки моста через реку Свирь. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение автомобилей будет ограничено на два часа, с 13:00 до 15:00, чтобы пропустить теплоход "Тетис" вниз по реке. После прохода судна мост будет снова разведен, и движение на шоссе возобновится.

Ранее сообщалось, что трассу "Кола" перекрывали из-за прохода буксира "Иеволи Орандж" по реке Свирь.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"