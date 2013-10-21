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Трассу "Кола" перекроют из-за прохода буксира "Иеволи Орандж" по реке Свирь
Сегодня, 9:45
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Трассу "Кола" перекроют из-за прохода буксира "Иеволи Орандж" по реке Свирь

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Ограничение будет действовать в период с 13:00 до 16:00.

В четверг, 9 ноября, движение по мосту через реку Свирь на федеральной трассе Р-21 "Кола" пвременно перекроют. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ограничение будет действовать в период с 13:00 до 16:00. В эти часы вниз по реке пройдет буксир "Иеволи Орандж" с максимальным высотным габаритом 25,1 метра.

Водителям рекомендуют заблаговременно планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что проект КАД-2 в Ленобласти подготовят к 2024 году.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область, федеральная трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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