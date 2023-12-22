Иномарка получила незначительные повреждения.

В Крыму мужчина поджег иномарку односельчанину. Об этом сообщили в МВД по республике.

Инцидент произошел в Бахчисарайском районе. По словам злоумышленника, он хотел отомстить человеку, который его постоянно оскорблял. Он уточнил, что вылил бензин на его машину и устроил поджог.

Иномарка получила незначительные повреждения. Сумма ущерба будет установлена после экспертизы. В отношении мужчины завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали криминального авторитета.

Видео: МВД по Республике Крым