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В Крыму мужчина поджег иномарку односельчанину

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Иномарка получила незначительные повреждения.

В Крыму мужчина поджег иномарку односельчанину. Об этом сообщили в МВД по республике.

Инцидент произошел в Бахчисарайском районе. По словам злоумышленника, он хотел отомстить человеку, который его постоянно оскорблял. Он уточнил, что вылил бензин на его машину и устроил поджог.

Иномарка получила незначительные повреждения. Сумма ущерба будет установлена после экспертизы. В отношении мужчины завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали криминального авторитета.

Видео: МВД по Республике Крым

Теги: иномарка, крым, мужчина, поджог
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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