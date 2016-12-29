Массовое ДТП на КАДе: шесть машин столкнулись недалеко от Витебского проспекта

Появилось видео массовой аварии на кольцевой автодороге. На трассе перекрыли три полосы.

В пятницу, 3 февраля, около 15:00 на КАДе столкнулись несколько машин. Инцидент произошел недалеко от поворота на Витебский проспект. Очевидцы происшествия пишут, что водитель Мерседеса остановился на второй полосе и стал менять колесо. На кадрах можно заметить, что именно эта иномарка получила серьезное повреждение задней части. От удара кузов буквально смяло.

Свидетели аварии вызвали спасательные службы. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и бригада МЧС. Вторая, третья и четвертая полосы перекрыты. По словам очевидцев, начинает образовываться большая пробка. В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Ростове полицейский УАЗ не поделил дорогу с Мерседесом.

Видео и фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"