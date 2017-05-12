На КАД перекроют еще две полосы с 13 по 18 мая из-за ремонта

На КАД начинается еще один масштабный ремонт дорожного покрытия.

На КАД продолжается пора "весенних ремонтов". На этот раз сотрудники Упрдора "Северо-Запад" возьмутся за борьбу с колейностью на участке от пересечения с автодорогой "Ольгино-Симоногонт" до развязки с Таллинским шоссе. Строительные работы начнутся 13 мая и продлятся до 18 мая. Все это время на участке внешнего кольца КАД будут перекрыты две полосы движения. На свободной полосе (1-я полоса) будет действовать скоростное ограничение до 50 километров в час.

Упрдор гарантирует оснащение зоны дорожных работ сппециальной разметкой, направляющими стрелками, водоналивными барьерами. Судя по всему, ремонт снова станет причиной серии пробок и дорожных заторов. Ранее мы писали, что появилось видео гигантской пробки на КАД из-за ремонта.