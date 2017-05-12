Появилось видео гигантской пробки на КАД из-за ремонта

Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео 20-километровой пробки на КАД.

Сегодня днем, 12 мая, жители Петербурга столкнулись с настоящим дорожным коллапсом на кольцевой автодороге. На КАД из-за дорожных работ образовалось сразу несколько пробок. Самая крупная из них составила 20 километров. Автолюбители активно выкладывают в социальные сети фото и видео затора, а также делятся своими эмоциями от происходящего.

Первая информация о масштабной пробке в южной части автодороги появилась в 8.30. В ближайшие часы ситуация только ухудшалась. Сначала горожане писали о 8 километрах пробки, затем - о 12, а к полудню затор растянулся до 20 километров. Пробка на внутренней части трассы начинается у подъезда к вантовому мосту через Неву и заканчивается у развязки с Предпортовой улицей. Средняя скорость движения внутри "красной зоны" колеблется от 3 до 7 километров в час. Ситуацию усугубляет серия мелких ДТП внутри пробки.

Ранее мы писали, что на КАД из-за ремонта перекроют две полосы движения. Именно этот ремонт и стал причиной аномальной ситуации на автодороге.

Видео: Instagram, alimusoiev29

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург