На развязке КАД полностью перекроют четыре съезда

Дорогу закроют на 4 часа из-за ремонта покрытия.

Вечером в понедельник для автомобилистов временно закроют съездны на транспортной развязке КАДа с дорогой "Ольгино-Симоногонт". Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запада".

Съезды № 1, № 1-1, № 2, № 2-2 перекроют в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения. Дорога будет не доступна с 23:00 7 мая до 02:00 8 мая.

В период с 23:00 7 мая до 2:00 8 мая 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург и заезд на КАД из Санкт-Петербурга внутреннее кольцо. В период с 2:00 до 06:00 8 мая 2018 года съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область и заезд на КАД из Ленинградской области на внешнее кольцо.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что трамваи № 6 и 40 изменят свои маршруты с 10 по 13 мая.