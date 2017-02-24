На "Гостином дворе" подобрали пьяную 16-летнюю школьницу

Вероятно, несовершеннолетняя девочка таким образом отметила День защитника отечества

Накануне вечером, 23 февраля 2017 года, в вестибюле станции метро "Гостиный двор" подобрали шестнадцатилетнюю девочку с признаками алкогольного отравления, в бессознательном состоянии. Было это около половины второго часа ночи.

Несовершеннолетнюю девушку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали у школьницы острое отравление этанолом.

Когда школьница пришла в себя, она рассказала, что в Петербурге живет с дядей в Невском районе. После того как девушка стала чувствовать себя лучше, ее передали в руки родственника.

Видео: архив