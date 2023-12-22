Группа AGR в Петербурге приостановила выпуск Creta

Теперь основу выпуска составляют седаны Solaris HS (Hyundai Solaris).

На "Автомобильном заводе АГР" в Петербурге (бывший "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") скорректировали производственные планы, сообщает РГ.

Теперь основу выпуска составляют седаны Solaris HS (Hyundai Solaris), а выпуск кроссоверов Solaris HC (Hyundai Creta) временно приостановлен. Завод увеличил выпуск седанов до 142 авто за смену. Отмечу, что машины комплектуют шильдиками Hyundai, но без хрома, что позволяет лого не сильно выделяться на фоне чёрной решётки радиатора.

В ближайшее время завод может выпустить ограниченное количество Solaris KRS (седан Kia Rio) и Solaris KRX (Kia Rio X), а выпуск Hyundai Creta возобновится только осенью. Кроме того, на заводе немного подняли зарплату: операторам первого и второго уровней стали платить как операторам третьего уровня — это около 77-80 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что производство автомобилей Solaris нарастили в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)