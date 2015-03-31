Как распознать опасный алкоголь: советы петербургского токсиколога

Чтобы обезопасить себя, можно использовать народный метод.

В нескольких регионах РФ произошли смертельные отравления алкогольным напитком "Мистер сидр". О том, как избежать трагедии и распознать опасное спиртное, рассказал токсиколог НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт отметил, что распознать некачественный алкоголь на первый взгляд, довольно сложно, поскольку опасный метанол практически идентичен этанолу на вкус и запах. Однако можно использовать народный метод – опустить в бутылку медную проволоку. В случае появления резкого едкого запаха, похожего на муравьиную кислоту, можно подозревать, что в алкоголе присутствует метанол. Этанол такого эффекта при контакте с медью не показывает.

Кроме того, Лодягин настоятельно посоветовал приобретать алкоголь в проверенных местах и с соответствующими документами.

Ранее нарколог объяснил причину массового отравления алкоголем в РФ.

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