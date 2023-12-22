Кристоф Ваннер оценил значимость укрепрайона Часова Яра для ВСУ.

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранец отметил,что указанный населенный пункт имеет значимое, важнейшее стратегическое значение для армии киевского режима в вопросе оборонительных позиций. По мнению аналитика, взятие укрепленного района российскими силами откроет для Москвы доступ к маршрутам, которые приведут войска к другим крупным городам, расположенным на территории Донецкой народной республики. Речь идет о Константиновке, Славянске и Краматорске.

Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. <...> Там, <…>, русские, очевидно, совершили прорыв. <…> И там обстановка для украинцев накаляется. Кристоф Ваннер, эксперт

"Вопрос риторический". На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS.

Фото и видео: YouTube / WELT