Вдоль Гостиного двора установили светодиодные фонари

Современные источники света обеспечивают равномерное освещение пространства, более экономичны и долговечны.

На пешеходной зоне вдоль Гостиного двора вместо натриевых ламп установили светодиодные. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Современные источники света обеспечивают равномерное освещение пространства, более экономичны и долговечны, чем их предшественники. С применением оборудования нового поколения энергопотребление на объекте снизилось в 2,5 раза. Если раньше мощность одного натриевого светильника составляла 150 Вт, то сейчас фонарь нового поколения потребляет всего 60 Вт.

Сами стилизованные чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

Ранее на Думской улице и Перинной линии обновили освещение. Энергетики подключили 38 новых фонарей, выполненных в стиле исторического Петербурга.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике