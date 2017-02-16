На Чкаловском проспекте в Петербурге горела однокомнатная квартира

Пожар в Петроградском районе тушили три расчета

В ночь на четверг, 16 февраля 2017 года, в Петроградском районе Северной столицы три пожарных расчета тушили пламя в отдельной однокомнатной квартире на Чкаловском проспекте. Как сообщается, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного "01" в ночь на четверг, 16 февраля, в 01:51, огонь вспыхнул в доме №54 по Чкаловскому проспекту на Петроградской стороне.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в однокомнатной квартире в комнате площадью 25 м2 горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

После того как пожар был потушен, выяснилось, что в квартире была женщина. Она погибла.

Сообщается, что на тушение возгорания ушло около сорока минут.

Видео: из архива