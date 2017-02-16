На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик

На севере Петербурга "Ауди" уронила набок "грузовик с пряниками"

Ранним утром четверга, 17 февраля 2017 года, на пересечении улицы Александра Матросова и Большого Сампсониевского проспекта легковая "Ауди" столкнулась с грузовичком. В результате дорожного происшествия грузовик опрокинулся набок.

Свидетели происшествия в сообществе spb_today рассказали подробности аварии. Как сообщается, грузовик столкнулся с «Ауди», ехавшей по Большому Сампсониевскому проспекту на большой скорости.

– «Ауди» нас обгоняла по правому ряду на бешеной скорости, он даже не тормозил, а дед на «ГАЗели» уже заканчивал движение. «Ауди» из-за огромной скорости просто не успел уйти от столкновения. Было очень страшно. Деда вытащили – живой», – прокомментировал один из очевидцев происшествия.

По предварительным данным, фургон принадлежит одной из кондитерских фирм Петербурга.

Видео: архив

Фото: spb_today