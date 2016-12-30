Видео: На Белы Куна в новогоднюю ночь погибла молодая пара

В страшной аварии с рейсовым автобусом и легковой иномаркой погибли два человека

В новогоднюю ночь в Купчино произошла страшная автомобильная авария, в которой погибли два человека. По предварительным данным, в ночь на 1 января 2017 года на улице Белы Куна ДТП случилось около четырех часов утра.

Как сообщается, по неясным причинам водитель белого "Опеля" вылетел на встречную полосу и там на большой скорости столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что в результате аварии погибли два человека – 28-летний водитель "Опеля" и его 32-летняя пассажирка.

Причины аварии уточняются. Как рассказали свидетели происшествия в сообществе spb_today, в ДТП мог быть третий участник, неизвестный водитель черного автомобиля, который будто бы и вытолкнул "Опель" на встречную полосу, а затем скрылся с места происшествия.

Фото, видео: spb_today