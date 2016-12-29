Хитрый рабочий Балтийского завода украл деталей более чем на 4,4 млн

Трубопроводчик по документам получал дорогостоящие клапаны, после чего детали исчезали в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного около 4,4 миллиона рублей.

Правоохранительные органы устанавливают подробности преступления на Балтийском заводе. По версии служителей закона, 28-летний сотрудник предприятия обманом вынес внушительное количество дорогостоящих деталей. Как стало известно следствию, с октября 2015 по ноябрь 2016 подозреваемый предоставлял кладовщику документы на получение клапанов. Всего за это время он обманом получил 67 деталей. Их общая стоимость составляет более 4,4 миллиона рублей. Путь клапанов после попадания в руки трубопроводчику обрывается, далее ничего об их передвижениях не известно.

Возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается. Подозреваемого отпустили на свободу, но взяли у него подписку о невыезде.

ВИдео: youtube / Балтийский завод