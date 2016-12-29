В Сетрорецке потушили пожар повышенной сложности на оружейном заводе

Огонь охватил историческое здание оружейного завода на улице Воскова. На месте работаю спасатели.

Во второй половине дня в четверг, 12 января, в Сестрорецке разгорелся серьезный пожар. Огонь охватил историческое здание оружейного завода, которое стоит на улице Воскова. О возгорании в МЧС сообщили около четырех часов дня. Пожарные выехали к месту ЧП и в 16.09 уже были там.

На месте они определили, что пожар серьезный. Поэтому его уровень опасности подняли до повышенного 1-бис. Предварительно в пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что в здании полыхают перекрытий на площади как минимум 50 квадратных метров. На месте работают 90 спасателей и 21 машина. В 16.30 возгорание удалось локализовать. Вместе с этим отменили повышенный уровеннь сложности.

Информации о пострадавших пока нет. Подробностей о причинах также не сообщается. в 18.02 огонь удалось полностью ликвидировать. После тушения здание будут проливать. Огонь легко распространяется, так как здание из старых материалов.