Гендиректор Балтийского завода уходит в "Росатом"

Руководитель уходит по собственному желанию: его место займет Александр Коновалов, который сейчас занимает должность директора по производству.

На Балтийском заводе произойдут изменения в руководстве. Согласно информации РБК со ссылкой на источники на петербургских верфях и в ОСК, на этой неделе Юрий Гордиенков уходит с поста и переходит на одно из предприятий "Росатома". Руководитель уходит по собственному желанию: его место займет Александр Коновалов, который сейчас находится в должности директора по производству.

Напомним, что Гордиенков стал генеральным директором Балтийского завода год назад, сменяя Алексея Кадилова, который ушел на пенсию после десяти лет руководства предприятием.

Также стоит отметить, что правительство РФ выделит АО "Балтийский завод" 22 млрд рублей на достройку трех серийных ледоколов.

Ранее мы сообщили о том, что Надежда Тихонова будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Балтийский завод (Александр Лебедев)