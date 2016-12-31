Ужасные новости с Алтая: мать сварила в ванне своего 1,5-годовалого ребенка

Ребенок скончался от термических ожогов, полученных во время купания в ванной

Ужасная трагедия произошла в Бийске Алтайского края 16 января в одном из многоэтажных домов.

Мать решив искупать своего ребенка, налила воды и оставила ребенка одного без присмотра в ванной. Вода оказалось слишком горячей, и ребенок получил сильнейшие термические ожоги поверхности тела. Приехавшая на вызов "скорая помощь" в срочном порядке госпитализировала малыша в тяжелейшем состоянии. Врачи пытались спасти ребенка до последнего, но усилия медиков оказались тщетными. Младенец скончался.

Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств этой трагедии.

Видео: Piter.TV