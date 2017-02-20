НЛО над Сызранью светилось и меняло очертания

Очевидец этого загадочного явления в ночном небе над городом, уверен, что это что-то неземное

Этот видеоролик был снят 19 февраля в 18 часов 50 минут в городе Сызрань.

Мужчина, находясь у себя дома со своей семьей, выглянул в окно и увидел странный светящийся объект в темном вечернем небе над городом. Он стал снимать этот загадочный объект на видео на телефон. Сначала мужчине не удавалось поймать объект в поле зрения камеры при увеличении, так как светящийся "шар" двигался.

В какой-то момент все-таки удалось "поймать" летающий объект в увеличенном виде. Автор ролика говорит, что это что-то неземное. На увеличенных кадрах видно, что объект светится по краям зеленоватым светом, меняет очертания. В центре этого предмета, довольно необычной формы, четко виднеется окружность.

Мужчина снимал этот светящийся объект, пока не разрядился телефон.

Видео: YouTube/Андрей Росс