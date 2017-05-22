Жуткие новости: в Боткинской нашли труп мужчины с перерезанным горлом

В минувшее воскресенье, 21 мая, в Центральном районе нашли труп мужчины с перерезанным горлом. Инцидент произошел около пяти часов вечера на территории Боткинской больницы. Шокированные находкой очевидцы незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.
Прибывшие на место специалисты осмотрели труп. На бездыханном теле убитого были многочисленные ножевые раны: на шее и в поясничной области.
В настоящее время устанавливаются детали трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность погибшего уже установлена. Кроме того, труп направлен в морг для дальнейшего обследования.
Ранее мы сообщали, что появились страшные новости из Соснового Бора: изуродованный труп мужчины нашли в парадной. На бездыханном теле имелись многочисленные гематомы и кровоподтеки.
Фото: инстаграм, olga1973boch