Жуткие новости: в Боткинской нашли труп мужчины с перерезанным горлом

В Северной столице убили человека. На бездыханном теле мужчины были обнаружены многочисленные ножевые ранения.

В минувшее воскресенье, 21 мая, в Центральном районе нашли труп мужчины с перерезанным горлом. Инцидент произошел около пяти часов вечера на территории Боткинской больницы. Шокированные находкой очевидцы незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.

Прибывшие на место специалисты осмотрели труп. На бездыханном теле убитого были многочисленные ножевые раны: на шее и в поясничной области.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность погибшего уже установлена. Кроме того, труп направлен в морг для дальнейшего обследования.

Ранее мы сообщали, что появились страшные новости из Соснового Бора: изуродованный труп мужчины нашли в парадной. На бездыханном теле имелись многочисленные гематомы и кровоподтеки.

Фото: инстаграм, olga1973boch