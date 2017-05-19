Жуткие новости из Соснового Бора: изуродованный труп мужчины нашли в парадной

Бездыханное тело с многочисленными гематомами и кровоподтеками обнаружили в одном из подъездов дома.

В минувший четверг, 18 мая, в Ленинградской области местные жители наткнулись на труп мужчины. Инцидент произошел ранним утром в одном из подъездов дома, расположенного в Сосновом Бору. Шокированные своей находкой очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы.

Прибывшие по адресу специалисты осмотрели бездыханное тело и место происшествия. В результате они констатировали у мужчины многочисленные гематомы, синяки, ушибы и кровоподтеки.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Труп отправлен в морг для дальнейшего обследования. По предварительным данным, мужчина примерно 40-летнего возраста был бездомным.

Ранее мы сообщали, что появились ужасающие новости из Гатчины: изувеченный труп мужчины нашли в подъезде дома.