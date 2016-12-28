Извращенец из Саратова изнасиловал дочь на глазах у жены

В населенном пункте Балаково в Саратовской области 42-летний мужчина развратничал с родной дочкой. Об этом полицейским рассказала бывшая жена извращенца.

Следователи и полиция Саратовской области заинтересовались необычным происшествием, которое случилось в местном городке Балаково. Здесь 42-летнего мужчину подозревают в педофилии. Его бывшая жена рассказала полиции, что ее экс-супруг и любовник пытался изнасиловать их общую дочку. ЧП якобы произошло 8 января в квартире самого папаши. По словам 29-летней дамочки, мужчина разделся и явно хотел совершить половой акт с 4-летней малышкой. В последний момент мать оттянула дочку от мужика, однако определенные интимные действия он все-таки успел совершить.

В данный момент подозреваемый в педофилии задержан, его ждут следствие и суд. Впрочем, не исключено, что его бывшая жена могла просто выдумать эту историю, чтобы отомстить бывшему супругу. Во всяком случае, никаких других свидетелей данного ЧП пока что нет. Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде педофил надругался над дочерью своей знакомой.