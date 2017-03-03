Мужчина погиб, рухнув с моста Александра Невского

Молодой человек упал с моста, его вытащили на берег, но спасти уже не смогли

По предварительной информации, мужчина оказался на перилах моста поздним вечером. Очевидцы сообщают, что молодой человек в какой-то момент, возможно, не удержался на мосту и упал вниз. Свидетели вызвали медиков и сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели смогли вытащить пострадавшего на берег и сделали все возможное для того, чтобы спасти ему жизнь, но мужчина скончался от полученных при падении травм. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства трагической гибели мужчины и его личность, так как документов при нем не было. Рассматриваются различные версии причин его падения с моста, в частности, случайность. Подробности о том, что произошло на мосту Александра Невского пока не сообщаются.

Видео: Piter.tv