Мот: твой человек или нет, видно по взгляду

На вручении Золотого граммофона, Матвей, всем известный под своим сценическим псевдонимом, как Мот, поговорил с нашими корреспондентами о встрече той самой и единственной, рассказал про "Молодую кровь" Black Star и с чего он сам все начинал.

Певец считает, что то, с чего он начинал, песнями назвать сложно. Если сейчас Матвей вряд ли, по его словам, отправился на "Versus", то когда-то он наоборот был активным почитателем всевозможных рэп батлов:

"Моя первая песня – это был трек для рэп батла. Трудно назвать это полноценной композицией, там был один куплет и, по-моему, припева даже вроде не было. Но вот так начинал. Затем понял, что рэп батлы мне не так интересны, как полноценные, какие-то душевные композиции. Что касается первой зарплаты, для меня всегда музыка была хобби и первую зарплату за свое хобби я получил подписав контракт с лейблом Black Star, это было три с половиной года назад".

А как можно молодым и талантливым ребятам пробраться в эпицентр самой знаменитой российской продюсерской компании, Мот объясняет просто. Ежегодно студия звукозаписи под продуцированием Тимура Юнусова проводит "смотр", а то есть, кастинг для самых талантливых и креативных. Компания кидает клич и в его рамках летом из молодых артистов всей страны и не только отбирает себе подходящие кандидатуры. Поэтому сам Матвей, советует пробоваться в таких проектах и не бояться:

"Нужно верить в себя, нужно быть интересным, креативным, выходить за рамки формата и тогда тебя обязательно заметят".

Мы не могли не спросить у недавно женившегося музыканта про любовь. Как же понять, что сделал правильный выбор, на что Мот с улыбкой отвечает:

"Между людьми сразу вспыхивает какая-то искра. Со временем ты только подтверждаешь: да - это твой человек и нет - это не твой человек и вы расходитесь. Это видно сразу по взгляду, по тому, находишь ли ты точки пересечения, интересные темы с эти человеком. Ну и, конечно же, внешность и внутренний мир тоже делают большое дело".

Видео: PiterTV

Михаил Аристократов, Анастасия Усцова, Дарья Молчанова