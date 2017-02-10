Московский автохам обозвал Воронежского водителя "нищебродом"

В интернете появилось видео этого хамского дорожного инцидента

В интернете появилось видео хамских разборок с улиц города Воронежа, произошедших накануне утром, 9 февраля.

Судя по времени на видеозаписи, снятой на видеорегистратор, действие происходило в начале 11ого утра. На загруженной дороге, автомобили очень медленно передвигаются по заторенной улице. Как вдруг, в автомобиль автора видео сбоку слева, пересекая двойную сплошную линию, настойчиво требует пропустить его автомобиль "Ауди" с московскими номерами. Мужчина не спешит пропускать его и указывает столичному гостю, что тот грубо нарушает правила дорожного движения.

Молодому мужчине не нравится "негостеприимство" воронежца. Он догоняет его и подрезает. Кидает пустой пластиковый стаканчик на лобовое стекло воронежца. А затем и вовсе останавливает свою "Ауди" посреди дороги и выходит, чтобы нахамить местному водителю. На протяжении всего видеоролика слышаться угрозы, нецензурная лексика. А самое излюбленное слово у столичного водителя - "нищеброд", так как он повторяет его несколько раз, обращая его к воронежскому водителю.

Видео: Вести Воронеж