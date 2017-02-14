Мощный пожар на производственной базе в Анапе сняли на видео

В Анапе горела крупная производственная база.

Сегодня днем, 14 февраля, в Анапе полыхало крупное производственное помещение на Супсехском шоссе. Первые сообщения о возгорании на производственной базе появились в 9.56 утра. Уже через несколько минут в зоне ЧП работали спасатели. Они смогли локализовать возгорание в 10.34, а в 10.52 открытое пламя было окончательно потушено. По предварительным данным, огнем было повреждено не менее 400 квадратных метров.

На месте пожара до сих пор работают спасатели, которые проливают конструкции водой и выясняют возможные причины возгорания. На месте работают 5 единиц техники и 20 человек. Тем временем в социальных сетях появляются первые видео от очевидцев и пресс-службы МЧС. По ним видно, что это был мощный пожар, который вполне мог бы перекинуться и на соседние объекты.

Ранее мы писали, что появились фото пожара на Митрофаньевском шоссе в Петербурге.

Видео: Instagram, shabashik