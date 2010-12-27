Появились фото пожара на Митрофаньевском шоссе в Петербурге

В Петербурге за Митрофаньевским шоссе горело крупное складское помещение.

Сегодня днем, 14 февраля, петербуржцев напугал пожар на юге города. Примерно в полдень из-за Митрофаньевского шоссе стал виднеться густой черный дым. В социальных сетях тут же появились фотографии бедствия. Оказалось, что в ближайшей промзоне пылает складское помещение, принадлежащее неизвестной фирме. Судя по первым кадрам с места ЧП, речь идет о достаточно мощном пожаре. Огонь сумел практически полностью уничтожить крышу металлического здания. Не зря черный дым с пожарища был виден за несколько километров.

Информация о причинах пожара и возможных жертвах ЧП пока что отсутствует. Заметим, что в промзоне за Митрофаньевским шоссе расположено немало мелких и крупных складов частных организаций. Они нередко загораются из-за случайностей вроде проблем с проводкой или неправильного проведения ремонтных работ. Кроме того, в некоторых случаях доступ пожарных к горящим объектам затруднен из-за плотной застройки и забитых грузами прилегающих территорий.

Ранее мы писали, что на Бутлерова в возникшем из-за сигареты пожаре погибла женщина.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург