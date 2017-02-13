На Бутлерова в возникшем из-за сигареты пожаре погибла женщина

Возгорание охватило квартиру в Калининском районе Петербурга. В огне пострадала женщина. Свидетели сообщают, что она уснула в кровати с непотушенной сигаретой.

Рано утром в понедельник, 13 февраля, в доме 14 на улице Бутлерова соседи проснулись от пожара в одной из квартир. В 06.36 о возгорании сообщили в ГУ МЧС. На место отправились специалисты.

Три пожарных расчета долго боролись с полыхающей обстановкой квартиры. На полную ликвидацию огня ушло коло дух часов. Возгорание не оставила и следа от мебели на пяти квадратных метров. В МЧС о пострадавших не сообщали.

Однако по информации "Фонтанки", после тушения пожара в квартире нашли тело женщины. Она скончалась от ожогов. Но не исключено, что до этого она потеряла сознание от угарного газа. Свидетели ЧП сообщают предварительную причину пожара. По их словам. Женщина уснула в кровати с сигаретой, которая предательски не потухла и вызвала возгорание. Точную информацию об этом выясняют специалисты.

Ранее мы сообщали, что ночью на Авангардной горела квартира на девятом этаже. Пожар произошел поздно вечером в воскресенье, 12 февраля. Огонь уничтожил мебель и текстиль на кухне.